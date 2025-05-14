Маршрутки в Ленобласти продолжают езить, несмотря на начавшуюся реформу НМТО

Несмотря на переход на Новую модель транспортного обслуживания (НМТО), микроавтобусы продолжают курсировать по дорогам Ленинградской области.

По сообщению читателей Telegram-канала «Мегаполис», в Новом Девяткино Ленинградской области была замечена маршрутка. Белый микроавтобус проехал через сплошную полосу и выехал на тротуар.

Напомним, что в Петербурге маршрутки полностью исчезли три года назад после внедрения НМТО. В Ленобласти же реформа только набирает обороты.

Как отмечал ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, новая система после начала реализации в 2021 году не только повышает комфорт и доступность перевозок, но и делает их безопаснее и эффективнее.

На форуме-выставке «Госзаказ» в апреле 2025 года председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что благодаря переходу на НМТО удалось закупить свыше 2,8 тысячи новых автобусов, работающих на газовом топливе. В автобусах установлены системы климат-контроля, видеонаблюдения и ГЛОНАСС, которых не было в маршрутках.

Также Енокаев объявил о расширении маршрутной сети. В городе появилось 93 новых маршрута, а общая протяженность сети увеличилась на 800 километров.

В июле 2024 года стало известно, что в различных районах города начали курсировать автобусы большого класса марки «ЛиАЗ». Они вмещают свыше 100 человек, соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности, имеют низкий пол и доступны для маломобильных граждан.