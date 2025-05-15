Миронов попросил от прокуратуры контроля за переработками учителей

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к прокуратуре с просьбой содействовать в устранении проблемы перегрузки педагогов. Ранее Министерство просвещения издало распоряжение, устанавливающее предельную нагрузку для учителей — не более 1,4 ставки, с целью нормирования их рабочего времени.

В беседе с «360.ru» Миронов выразил сомнение, что новые нормы принесут педагогам облегчение. Он сослался на данные профсоюза «Учитель», согласно которым установленные параметры (5-6 уроков ежедневно) соблюдаются лишь в восьми субъектах России.

Парламентарий предупредил, что строгое исполнение приказа Минпросвещения может негативно сказаться как на учителях, так и на учащихся. Он констатировал неспособность министерства адекватно оценить масштаб проблем и предложил привлечь прокуратуру в качестве независимого арбитра.

По его мнению, надзорному ведомству следует проанализировать ситуацию с оплатой труда и социальными гарантиями для педагогов.