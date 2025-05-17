Волонтеры из Петербурга нашли тело пропавшей женщины после двух недель поисков

В Санкт-Петербурге погибла 66-летняя местная жительница. Последний раз женщину видели 6 мая.

Волонтеры искали пропавшую на территории Северной столицы больше двух недель.

Ранее поисковики из группы «ЛизаАлерт Питер» в социальной сети «ВКонтакте» распространяли приметы женщины. Рост пропавшей составил 160 сантиметров, женщина была плотного телосложения с седыми волосами и серо-зелеными глазами.

По данным волонтеров, в день исчезновения она была одета в серую куртку, красный свитер, темно-синие джинсы и серые кроссовки, на голове — серая шапка.

Также при ней находился темно-коричневый кожаный рюкзак.