Аэропорт Пулково изменил правила досмотра бортового питания

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел досмотр всех поставщиков бортового питания в соответствии с новыми законодательными требованиями.

С 18 мая проверка бортового питания за пределами аэропорта прекращена из-за изменений в законодательстве о транспортной безопасности.

Процедура досмотра для некоторых поставщиков была изменена. Пулково предоставил им возможность проходить проверку на всех действующих КПП. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных ворот Северной столицы.

Представители Пулково добавили, что поставщики бортового питания несут ответственность за сроки доставки, состав меню и соблюдение санитарных норм в рамках договоров с авиакомпаниями.

Отметим, что ранее УФАС Санкт-Петербурга выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях оператора Пулково. Речь идет о возможной дискриминации одного из поставщиков питания для авиарейсов.