С конца мая изменится режим работы вестибюля метро «Площадь Ленина»

В Санкт-Петербурге с 20 мая меняется режим работы вестибюля 1 станции метро «Площадь Ленина» из-за капитального ремонта эскалатора.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в рабочие дни с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет полностью закрыт, а с 17:20 до 19:00 — ограничен.

Кроме того, 21 и 22 июня вестибюль 1 будет полностью недоступен для входа пассажиров. Ремонтные работы планируется завершить к 1 августа текущего года. В Комитете по транспорту отмечают, что возможно изменение указанного времени ограничения входа в зависимости от пассажиропотока.

В период проведения работ пассажирам рекомендуется пользоваться вестибюлем 2 станции «Площадь Ленина».