В Госдуме предложили реформу жилищной политики

В Госдуме выдвинули инициативу о замене ипотечных субсидий системой государственной аренды жилья. Эксперты анализируют возможные последствия для рынка недвижимости, критерии отбора претендентов на государственное жилье и ключевые отличия социального найма от ипотечного кредитования.

Как сообщает «ФедералПресс», инициатива председателя Комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга предлагает модель, аналогичную существующей системе социального найма. Согласно концепции, жилье сохраняет статус государственной собственности, а граждане получают его в пользование по договору без необходимости оформления кредита и выплаты процентов.

Социальное жилье представляет собой объекты государственного или муниципального жилфонда, предоставляемые нуждающимся категориям граждан. Арендная плата либо символическая, либо отсутствует – жильцы оплачивают только коммунальные услуги.

Право на получение такого жилья законодательно закреплено за конкретными группами: многодетными семьями, инвалидами, военнослужащими, педагогами, сотрудниками силовых ведомств, а также гражданами, не имеющими жилья либо проживающими в аварийных или несоответствующих санитарным нормам помещениях.

Договор соцнайма предусматривает предоставление квартир, комнат или домов с учетом региональных нормативов площади.