Бельский рассказал о программе развития городского футбола

Вице-президент РФС и председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский поделился планами по развитию городского футбола.

В интервью «Вечернему Санкт-Петербургу» Бельский рассказал, что главной задачей является привлечение детей к футболу. Для этого в городе запущена программа «Школьный футбол» как продолжение турнира «Кожаный мяч», в котором, по его словам, в советское время играли практически все ленинградские мальчишки, занимавшиеся футболом. Он сообщил, что на следующий год готовится программа развития футбола в Петербурге, предварительно согласованная с губернатором города.

Особое внимание, подчеркнул Бельский, уделяется созданию возможностей для игры в футбол. Хотя в городе появилось много школьных площадок, пока нельзя сказать, что там массово играют в футбол — их использование зависит от решений директоров школ.

Развитие дворового футбола он назвал крайне важным, поскольку это часть создаваемой футбольной экосистемы, где человек начинает играть с детства и продолжает развиваться вместе с товарищами.

Отдельно Бельский отметил внимание к развитию ветеранского футбола и других направлений — мини-футбола, пляжного и женского футбола. Создание такой комплексной системы он назвал серьезной перспективной задачей.