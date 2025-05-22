Актрисе из «Слова пацана» стало плохо во время спектакля «Пигмалион»

Актриса Ольга Лапшина почувствовала недомогание во время спектакля «Пигмалион» в Театре Терезы Дуровой.

Медицинская бригада оказала ей помощь на месте, однако актриса отказалась от предложенной госпитализации. Медики настоятельно рекомендовали пройти дополнительное обследование для выяснения причин ухудшения самочувствия, сообщает Telegram-канала Shot.

В разговоре РИА Новости Лапшина сообщила, что инцидент произошел в воскресенье. По ее словам, проведенные медицинские исследования, включая кардиограмму, не выявили отклонений.

В настоящее время актриса чувствует себя хорошо и приступила к занятиям спортом.

Отметим, что Лапшина известна зрителям по работам в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лето. Нулевые», «Кукольный дом», а также по роли в комедийном проекте «Небриллиантовая рука».