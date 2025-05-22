В Петербурге определили лучших экспортеров за 2024 год

Свыше 50 предприятий из Санкт-Петербурге поборолись за звание лучшего экспортера, семь из них вышли в финал всероссийского конкурса.

Церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» прошла в выставочном комплексе «Вселенная воды». В отборочном туре участвовали более 50 предприятий Северной столицы.

Экспертное жюри выбрало семь компаний-лидеров: «Парабола», «Эксп-Проджект», «Спешалти ру», «Бэдфорд групп СПб», «СНДГруп», «ДатаМенеджмент 365» и «Грандрус турс». Эти предприятия представят Санкт-Петербург на федеральном этапе соревнования.

Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале отметил, что он с большим удовольствием вручил ей компании «Спешалти ру». Организация из Северной столицы, занимающаяся производством кофейной и чайной продукции, победила в номинации «Прорыв года» .

Ранее Кирилл Поляков отмечал, что к 2030 году количество экспортеров среди субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге достигнет 10 тысяч. На данный момент предприятия МСП составляют около 95% от всех экспортеров.