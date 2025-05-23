Роспотребнадзор встал на защиту петербургского любителя выпечки

Управление Роспотребнадзора выступило в защиту прав потребителя, обратившегося с жалобой на индивидуального предпринимателя, требуя прекращения противоправных действий и устранения нарушений.

Житель Петербурга пожаловался в Управление Роспотребнадзора на продавца, сообщив о приобретении 2 рулонов бумаги для выпечки через интернет-магазин, которые не соответствовали заявленным размерам. Покупатель обнаружил, что длина рулона была меньше заявленной, что вводило покупателей в заблуждение относительно реального качества товара.

Проведенное Управлением расследование подтвердило факт предоставления недостоверной информации о товаре. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно законодательству Российской Федерации, продавцы обязаны предоставлять потребителям точную и актуальную информацию о предлагаемых товарах.

На основании результатов проверки Управление обратилось в Малодербетовский районный суд Республики Калмыкия с исковым заявлением.

Суд удовлетворил требования истца и вынес решение о признании действий продавца. нарушением прав потребителей, обязав его прекратить распространение недостоверной информации, привести информацию о товарах в соответствие с требованиями закона, опубликовать сообщение о решении суда в СМИ и выплатить государственную пошлину в размере 3 тысячи рублей в бюджет муниципального образования.