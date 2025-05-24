Екатерина Мизулина избила Shamanа букетом цветов по лицу

В интернете появилось видео, в котором глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина наносит удар букетом цветов по лицу певцу Shamanу.

Как сообщает Starhit, таким образом начинается новый клип артиста на песню «Первая любовь», посвященную выпускным и последним звонкам.

Shaman объяснил, что первая любовь – важный этап в жизни, даже если она не сложилась. По словам певца, песня помогает пережить трудные моменты взросления и справиться с эмоциями.

В клипе приняли участие не только знаменитости, но и обычные старшеклассники из разных городов. Shaman использовал в видео реальные ролики, снятые школьниками. Поклонники пары активно комментируют происходящее на экране, выражая свои эмоции по поводу неожиданного начала клипа.

Клип показывает разные моменты отношений Екатерины и Ярослава, включая танцы, смех и сцены грусти. Ранее пара делилась деталями личной жизни, рассказывая о совместных играх и посещении Парада Победы.