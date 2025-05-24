МЧС третий день предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий.

По информации Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 мая с 18 до 21 часа местами ожидаются грозы, сильные дожди, град и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в связи с этим населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности во время грозы. Находясь в доме, необходимо оставаться внутри, закрыть окна и двери, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, а также избегать использования телефона и электроприборов.

На открытой местности не следует прятаться под высокими, особенно одиноко стоящими, деревьями. При отсутствии укрытия рекомендуется лечь на землю или присесть в сухую яму или траншею.

В ведомстве рассказали, что при усилении ветра рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балкона, а также спилить сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Окна необходимо закрыть.

Автомобиль следует поставить в гараж, а при его отсутствии – припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, в МЧС напомнили, что необходимо избегать деревьев и различных сооружений повышенного риска, таких как мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить в службу спасения по телефону «01», владельцам мобильных телефонов – по номеру «112» или «101».