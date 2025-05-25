Небоскреб «Лахта Центр» засиял цветами «Зенита» в честь 100-летия клуба

В ночь на 25 мая небоскреб «Лахта Центр» изменил цветовую подсветку в честь 100-летия футбольного клуба «Зенит».

Башня в Санкт-Петербурге была освещена в фирменных клубных цветах — синем, белом и голубом.

В Telegram-канале комплекса поздравили ФК «Зенит» со столетием и сообщили, что праздничная подсветка будет работать с 24 по 26 мая.

Отметим, что история «Зенита» началась 25 мая 1925 года, когда на базе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода были сформированы первые футбольные команды. В 1936 году коллектив перешел под эгиду общества «Сталинец», сменил название и получил традиционную бело-голубую форму.

Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-лиги петербургский клуб занял второе место, уступив чемпионский титул «Краснодару». Это первое неудачное выступление команды с 2019 года, когда она последний раз не смогла завоевать золотые медали.