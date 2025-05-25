Полицейские задержали пассажира за езду на крыше внедорожника

В центре Петербурга правоохранители остановили автомобиль Toyota, на крыше которого находился пассажир.

Сотрудники полиции получили сообщение о движении внедорожника Toyota по Невскому проспекту с человеком на крыше.

Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находился 23-летний житель поселка Токсово Ленинградской области. Его 22-летний пассажир пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек предпринял попытку прокатиться на крыше движущегося транспортного средства.

В отношении водителя составлен административный протокол статье за нарушение правил перевозки людей. Его пассажир привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Дополнительная проверка автомобиля выявила признаки изменения идентификационных номеров. На основании данного нарушения правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера».

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего инцидента.