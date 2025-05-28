Врач Болибок объяснил, возможна ли аллергия на сирень

Аромат цветущей сирени уже окутал Петербург. Кусты распустились в парках, скверах и оранжереях города. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, в каких случаях появляется аллергия на растение.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» Болибок рассказал, что сирень является крайне редким аллергеном. По его словам, за всю практику он встречал лишь единичные случаи жалоб на аллергические реакции, вызванные этим цветущим растением.

Он пояснил, что аллергию обычно вызывают ветроопыляемые растения, выделяющие в воздух большое количество пыльцы. У таких растений цветки небольшие, но производят множество пыльцевых зерен, которые распространяются на значительные расстояния. Сирень же, как уточнил эксперт, не относится к ветроопыляемым растениям (она опыляется насекомыми), поэтому ее пыльца практически не попадает в воздух.

Даже если человек, вдыхая цветочный аромат, начинает чихать, это не означает аллергической реакции, поскольку контакта с пыльцой как таковым не происходит.

Тем не менее, специалист отметил, что аллергическая реакция возможна, если человек поднесет букет сирени слишком близко к лицу и вдохнет пыльцу, осевшую на цветках. В таком случае могут проявиться характерные симптомы: чихание, заложенность носа и обильные слизистые выделения.