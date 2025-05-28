В России могут утвердить список запрещенных для водителей лекарств

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и социальной политике, выступил за инициативу законодательно закрепить перечень медицинских препаратов, запрещающих управление транспортными средствами после их приема.

В беседе с «360.ru» Нилов сообщил, что Госдума одобрила в первом чтении инициативу о введении ответственности для водителей, принимающих препараты с опьяняющим эффектом.

По его словам, Минздрав пока не разработал соответствующий перечень. Как пояснил депутат, для этого нет правовых оснований до принятия закона.

Нилов добавил, что действующие ПДД запрещают управление авто только после употребления алкоголя, запрещенных и психотропных средств, без уточнений по лекарственным препаратам.