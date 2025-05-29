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Политика

Принцип служения лежит в основе кадровой политики России

Михаил Яковлев
Принцип служения лежит в основе кадровой политики России
Алексей Доссон — советник генерального директора компании «ЭНЕРГОПЛАСТ», политический консультант, муниципальный депутат. Фото пресс-службы «Экспертный клуб Петербурга»

«В России формируется новая управленческая элита на основе принципа служения Отечеству, где патриотизм и ответственность за судьбу страны становятся ключевыми критериями. Президент Владимир Путин подчеркивает, что служение — это не только воинский долг, но и повседневный труд на благо общества.

Кадровые программы, такие как «Лидеры России» и «Время Героев», помогают выявлять талантливых специалистов, включая участников СВО, интегрируя их в систему госуправления. Однако для подлинной меритократии важно не только лояльность, но и реальная компетентность, прозрачность назначений и адаптация новых кадров к гражданским задачам.

Участники спецоперации могли бы эффективно участвовать в инфраструктурных, социальных и патриотических проектах, но их интеграция должна быть осмысленной, а не формальной.

В регионах наиболее востребованы проекты по развитию инфраструктуры, поддержке семей военных, цифровизации госуслуг и молодежным инициативам. Главный вызов — совместить идеологическую мотивацию с эффективностью, избегая бюрократического подхода».

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