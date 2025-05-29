Комтранс и Т2 продолжат совместно развивать цифровизацию Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и оператор связи Т2 подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над внедрением цифровых решений для анализа пассажиропотоков и оптимизации транспортной системы города.

Представители Комтранса Петербурга и российский оператор мобильной связи Т2 заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель комитета Валентин Енокаев и директор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Тимошин.

Соглашение предусматривает совместную работу по трем основным направлениям: применение больших данных пользователей при проектировании телекоммуникационной инфраструктуры, повышение доступности цифровых сервисов в городском транспорте и внедрение IT-решений для развития транспортного комплекса города. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Как рассказал председатель Комтранса Северной столицы Валентин Енокаев, использование технологических решений оператора позволит анализировать пассажиропотоки, оптимизировать маршрутную сеть и улучшать работу общественного транспорта.

По словам Тимошина, соглашение соответствует стратегии компании по развитию сетевой инфраструктуры и повышению качества связи для абонентов. Также он отметил, соглашение позволит сосредоточиться на реализации проектов, направленных на повышение эффективности городской транспортной системы для жителей и гостей Петербурга.