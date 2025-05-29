Петербург вошел в топ-3 самых популярных туристических направлений России

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных туристических направлений России в июне 2025 года, уступив Сочи.

Спрос на туристические поездки в июне 2025 года продемонстрировал рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели выросли несмотря на то, что средняя стоимость ночи в июне увеличилась на 16%.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru провели анализ бронирований и определили наиболее востребованные направления. Лидером стал Сочи, на который пришлось 15% всех июньских заявок. Санкт-Петербург занял вторую позицию с 12% бронирований, Москва замкнула тройку лидеров с показателем 4%.

По данным сервиса, в Сочи средняя стоимость ночи составляет 4,6 тысячи рублей при средней продолжительности отдыха в 8 ночей. В Санкт-Петербурге цена за ночь достигает 4,9 тысячи рублей, а средняя длительность поездки — 5 ночей. В Москве средняя стоимость ночи находится на отметки в 5,02 тысячи рублей, а средняя продолжительность пребывания — 4 ночи.

Отметим, что в десятку популярных направлений также вошли Ялта, Геленджик, Ейск, Казань, Анапа и Алушта.