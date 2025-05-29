На трассе «Россия» закроют полосу для ремонта мостовых швов

На участке федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области вводятся временные ограничения движения.

С 31 мая по 10 июня будет закрыта одна полоса на мосту через реку Тосну в направлении Санкт-Петербурга на 642 километре трассы, с 8 по 17 июня аналогичные ограничения коснутся полосы в московском направлении.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ модульных резинометаллических деформационных швов мостового сооружения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Представители учреждения рекомендовали водителям учитывать эту информацию при планировании поездок.

Отметим, что на развязке КАД с Московским шоссе в Санкт-Петербурге с 1 июня временно закроют съезд с Московского шоссе на внутреннее кольцо КАД в районе станции метро «Звездная».