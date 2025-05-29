Промышленность Петербурга показала рост 7,5% за первые четыре месяца 2025 года

За январь-апрель 2025 года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге достиг 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В обрабатывающих отраслях показатель составил 110,1%.

Основной прирост обеспечен машиностроительным комплексом. Производство транспортного оборудования увеличилось на 35,9%, выпуск автомобилей — на 30,6%, электроники и оптики — на 24,8%. Промышленное машиностроение показало рост на 9,7%. Положительная динамика зафиксирована также в деревообрабатывающей (12,1%), металлообрабатывающей (11,4%), текстильной (9,7%) и пищевой (6,4%) отраслях.

Суммарный объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,85 триллиона рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, рост промышленности стал результатом мер поддержки предприятий, включая налоговые льготы, субсидии и развитие инфраструктуры.

По данным налоговых органов, промышленность обеспечила 54% поступлений в городской бюджет за первый квартал 2025 года, подтвердив статус ключевого сектора экономики Санкт-Петербурга.

Ранее Поляков сообщил, что в 2025 году поддержка бизнеса предусматривает субсидии на сумму 860 миллионов рублей для промышленности, из которых 450 миллионов выделяются на лизинг оборудования, а 100 миллионов — на роботизацию.