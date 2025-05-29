Депутаты Петербурга изменили правила выгула опасных собак

В Санкт-Петербурге поддержали федеральный законопроект, ограничивающий выгул потенциально опасных пород собак. Новые правила запрещают подросткам до 16 лет и нетрезвым лицам выводить таких животных.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании комиссии по экологии и природопользованию одобрили федеральный законопроект. Документ вводит возрастные и поведенческие ограничения на выгул потенциально опасных пород собак.

По новым правилам запрещается выводить таких животных подросткам до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За несоблюдение новых требований предусмотрены административные санкции в форме денежного взыскания. Как пояснил депутат Андрей Рябоконь, принятые меры направлены на снижение риска нападений крупных агрессивных собак. По его мнению, несовершеннолетние и нетрезвые граждане не обладают достаточной физической возможностью контролировать поведение таких животных при проявлении агрессии.

Рябоконь сообщил о планах по пересмотру и дополнению перечня пород, признанных потенциально опасными.

Депутат напомнил, что его предыдущая законодательная инициатива об обязательном использовании намордника и поводка для таких собак была утверждена Государственной думой в четвертом квартале 2024 года.