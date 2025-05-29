Эксперт Бахтин назвал стратегию выхода на пенсию для россиян

Досрочное оформление выплат с продолжением работы может увеличить общий доход пенсионера.

Стратегия досрочного выхода на пенсию с продолжением трудовой деятельности может оказаться финансово выгодной для россиян. Такой подход позволяет минимизировать взносы в пенсионную систему при сохранении дохода. Об этом рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что при наличии 15-летнего страхового стажа и 30 пенсионных баллов граждане имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. По расчетам эксперта, максимальная эффективность накопления пенсионных баллов достигается в первые 15 лет трудовой деятельности — каждый последующий год дает меньший прирост к будущим выплатам. Для лиц с 40-летним стажем предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию с экономией до двух лет.

Особые категории граждан, включая государственных служащих, силовиков и многодетных родителей, имеют отдельные условия пенсионного обеспечения.

В 2025 году возрастной выход на пенсию не предусмотрен, тогда как в 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин при сохранении требований к минимальному стажу и количеству баллов.

Отметим, что с 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет около 8,8 тысячи рублей. Каждый год эта сумма немного увеличивается в результате индексации, которая проводится традиционно с 1 апреля. Оформить социальную пенсию по старости могут женщины, достигшие 65 лет, а также мужчины в возрасте 70 лет.