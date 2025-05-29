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Город

Бюджет Петербурга зарегистрировал дефицит свыше 50 млрд рублей

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год, зафиксировав дефицит в 52,7 миллиарда рублей.

В четверг, 29 мая, в Мариинском дворце прошло заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству.

Основной темой обсуждения стали итоги исполнения городского бюджета за 2024 год. Согласно представленным данным, доходная часть бюджета составила 1,3 триллиона рублей, а расходная остановилась на отметке в 1,4 триллиона рублей. Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 52,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов представил отчет о реализации Государственной программы Санкт-Петербурга. Объем финансирования программы в 2024 году достиг 4,1 миллиарда рублей.

По его данным, за отчетный период количество средних предприятий увеличилось на 12,4%, малых на 5,4%, микропредприятий на 3%. Численность самозанятых с 2022 года выросла втрое, общая занятость в секторе МСП составляет 1,9 миллиона человек.

На заседании также рассмотрели ряд федеральных законодательных инициатив. Как отметила председатель комиссии Ирина Иванова, эффективное управление бюджетными средствами и оперативное реагирование на изменения федерального законодательства являются важными факторами устойчивого развития Северной столицы. 

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