Экспертный клуб Петербурга провел вторую в этом сезоне дискуссионную площадку

«Безусловно, есть объективные причины перенарезки округов в целом. В связи с воссоединением с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей появилась необходимость представительства депутатов от этих территорий в Госдуме. Эти регионы получат семь новых округов, что является логичным шагом в рамках их политической интеграции в федеральные процессы.

Абсолютно очевидно, что сделать это возможно исключительно за счет перераспределения квоты регионов. Новая утвержденная ЦИК схема округов формирует для участников выборов в Госдуму не только новые возможности, но и новые обусловленные риски, и 78й регион здесь отнюдь не станет исключением.

Теперь кандидатам в меньшей степени стоит рассчитывать на безукоризненность партийной машины и пресловутые административные ресурсы. Им придется предложить избирателям привлекательные, актуальные и яркие смыслы в борьбе за каждый голос».