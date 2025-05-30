Пятница, 30 мая 2025
$78.5 €88.95 ¥10.89
18.4 C
Санкт-Петербург
Политика

Экспертный клуб Петербурга провел вторую в этом сезоне дискуссионную площадку

Михаил Яковлев
Экспертный клуб Петербурга провел вторую в этом сезоне дискуссионную площадку
Телешевский Наум — политолог, кандидат психологических наук. Фото пресс-службы «Экспертный клуб Петербурга»

«Безусловно, есть объективные причины перенарезки округов в целом. В связи с воссоединением с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей появилась необходимость представительства депутатов от этих территорий в Госдуме. Эти регионы получат семь новых округов, что является логичным шагом в рамках их политической интеграции в федеральные процессы.

Абсолютно очевидно, что сделать это возможно исключительно за счет перераспределения квоты регионов. Новая утвержденная ЦИК схема округов формирует для участников выборов в Госдуму не только новые возможности, но и новые обусловленные риски, и 78й регион здесь отнюдь не станет исключением.

Теперь кандидатам в меньшей степени стоит рассчитывать на безукоризненность партийной машины и пресловутые административные ресурсы. Им придется предложить избирателям привлекательные, актуальные и яркие смыслы в борьбе за каждый голос».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Город

Гости со всей России посетили Фестиваль тюльпанов в Петербурге

XIII Фестиваль тюльпанов, который проходил 17-18 и 24-25 мая на Елагином острове в Петербурге привлек сотни тысяч путешественников из 73 регионов России и из-за рубежа. Посещаемость мероприятия проанализировала цифровая экосистема МТС с помощью платформы Геоэффект, оценив туристический поток на мероприятии и составив цифровой портрет гостя, посетившего фестиваль. По данным Big Data МТС, не считая жителей Северной столицы и Ленинградской области, больше всего гостей на весеннем фестивале было из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Татарстана, Псковской, Новгородской, Свердловской, Вологодской областей и Карелии. Наряду с активными внутренними туристами на Елагином острове отдыхали гости из-за границы. В топ-3 стран, откуда приехали посетители, вошли Китай, Белоруссия и Казахстан. На мероприятиях фестиваля было больше женщин, чем мужчин (60 процентов против 40 процентов соответственно). Активнее...
Читать далее
Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

21 мая в апарт-отеле IN2IT состоялась профессиональная дискуссия, организованная Комитетом по гостиничной недвижимости НП “Российская гильдия управляющих и девелоперов” совместно с Группой компаний PLG. В центре внимания оказался один из ключевых вопросов отрасли: какая модель управления определит будущее апарт-отельного сегмента — централизованная или гибридная? Мероприятие представляло собой не просто обмен мнениями, а настоящий батл концепций: команды экспертов отстаивали две разные позиции — централизованное управление с полной передачей юнита оператору и гибридную модель с вариативностью управления апартаментом. Дискуссия собрала более 60 участников рынка и была как никогда актуальна на фоне растущей конкуренции и новых норм регулирования. Открывшая батл Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), показала текущую структуру рынка: сейчас именно гибридная модель управления демонстрирует устойчивую доминанту. По итогам первого...
Читать далее

Популярное

новости СПб дети полиция суд погода задержания авария пожар петербург прокуратура ремонт туризм работа выборгский район фрунзенский район деньги бюджет Роспотребнадзор штрафы бизнес мчс долги производство кронштадт мошенники мусор пенсионеры налоги дворцовая площадь смертельное ДТП эрмитаж открытие следственный комитет пенсионер законопроект авито угон ветер кудрово дождь клещи судебные приставы дожди автобусы кирилл поляков

Новости дня

Новости

Судостроители Петербурга спустили на воду скоростной катамаран «Форт Обручев»

Новости

Дополнительные электрички свяжут Петербург с пригородами в праздник Троицы

Город

Движение по Троицкому мосту возобновят в субботу

Новости

С июня участок трассы «Кола» в районе Дусьево переведут на реверсивную схему

Общество

Сервис временной занятости “Авито Подработка” запущена в Петербурге

Город

Прокуратура нашла 1,5 тонны мясной продукции без маркировки в Кронштадте

Общество

Авито: сведения о долгах за платные дороги отобразится в отчетах об истории авто

Город

МЧС второй день подряд предупреждают жителей Петербурга о грозе

Афиша

Оперные звезды соберутся на Дворцовой площади в честь дня рождения Петербурга

Дети

В Петербурге стартовали организованные перевозки детей в летние лагеря

Новости

В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедистку на Советском проспекте

Новости

Австрийский скульптор Лаабмайер признался в восхищении Эрмитажем

Новости

Полицейские задержали организаторов сети интим-салонов в Петербурге

Новости

Автор книги «Замуж за миллионера» задолжала налоговикам сотни тысяч рублей

Общество

Эксперты ORO и Авито: селлеры, торгующие офлайн, готовы перенести продажи в сеть

Новости

Экономист Десятниченко объяснил, чем обусловлен дефицит картофеля в России

Общество

На Европейском проспекте в Кудрово откроется новый детский сад

Новости

Нейросети угрожают доходам IT-специалистов

Афиша

Как устроить роскошный вечер или сэкономить со вкусом

Новости

Полицейские ищут похищенный экскаватор-погрузчик за 16 млн рублей

Новости

В петербургских школах стартовал самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Город

Петербуржцев предупредили о грозах и ливне

Новости

Петербуржцы смогут уехать к Черному морю на автобусах

Новости

Конфликт ИП с аграрным университетом грозит срывом озеленительных работ

Новости

Два пенсионера из Петербурга передали мошенникам 8 млн рублей

Бизнес-вести

Компания VESTR приняла участие в акции по высадке деревьев в Пулковском парке

Город

Бастрыкин просит доклад расследования о хищении 43 млн у блокадника в Петербурге

Новости

В Петербурге продолжается воздействие магнитной бури класса G1

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb