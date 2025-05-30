С июня участок трассы «Кола» в районе Дусьево переведут на реверсивную схему

Больше месяца на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области будет действовать временное реверсивное движение.

С 2 июня по 10 июля на участке с 80 по 87 километр в районе деревни Дусьево будет организовано движение транспорта с использованием светофорного регулирования. Ограничение скорости составит 40 километров в час.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что изменение схемы движения связано с проведением дорожных работ. В перечень запланированных мероприятий входят ликвидация колейности, укрепление обочин, монтаж дорожных датчиков и нанесение разметки.

Представители дорожной службы принесли извинения за возможные неудобства и рекомендовали водителям учитывать изменения при планировании поездок.