Роман Ротенберг покинул СКА после проигранных матчей в прошедшем сезоне КХЛ

В хоккейном клубе СКА из Санкт-Петербурга произошла смена руководства. Совет директоров и операционный менеджмент клуба покинули свои посты в связи с невыполнением спортивных задач в прошедшем сезоне КХЛ.

Отставка связана с неудовлетворительными результатами команды в двух последних сезонах. Александр Медведев покинул пост председателя совета директоров, его место занял Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин. Об этом сообщила пресс-служба клуба СКА.

Занимавший должность заместителя председателя совета директоров и главного тренера, Роман Ротенберг, также покинул руководящий пост. Работа тренерского штаба под его руководством была признана неудовлетворительной.

Все изменения в руководстве клуба вступили в силу немедленно. В СКА подчеркнули, что решение о смене руководства принято в связи с системным недостижением поставленных перед командой целей в последние два сезона.

Напомним, что в сезоне 2024/25 СКА занял седьмое место в Западной конференции и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина уже в первом раунде, уступив московскому «Динамо» со счетом 2-4. В предыдущем сезоне команда, заняв второе место в конференции, остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4).