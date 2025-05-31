Трамваи первыми открыли движение на Троицком мосту после ремонта

После завершения ремонтных работ на Троицком мосту первыми по обновленным путям проехали трамваи. Торжественную колонну составили туристический трамвай и вагон «Достоевский», которые обычно обслуживают маршруты, пролегающие через эту переправу.

В открытии обновленного моста принял участие губернатор Санкт-Петербурга. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин также присутствовал на мероприятии и оценил тихую работу трамвайных путей во время проезда вагонов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

В ведомстве отметили, что трамвайное движение на Троицком мосту началось в 1908 году, вскоре после открытия самой переправы через Неву в 1903 году. До этого времени здесь функционировала линия конки. С появлением трамвая на мосту установили специальные опоры для контактной сети, которые стали частью архитектурного облика.

В ведомстве рассказали, что трубчатые опоры, разработанные для трамвайной системы Петербурга, устанавливались на основных улицах города, включая Невский и Каменноостровский проспекты. В настоящее время оригинальные исторические опоры сохранились только на Троицком мосту. Регулярное трамвайное движение возобновилось в 2016 году после 10-летнего перерыва. В последние годы на маршруты вышли новые вагоны, такие как «Довлатов» и «Достоевский», чей облик гармонирует с архитектурой центра города.

Напомним, на протяжении всего периода ограничений профильные организации отслеживали ситуацию на дорогах и реагировали на любые изменения. Перед закрытием моста об этом говорил глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев.