Троицкий мост открыли пораньше к праздникам 

После комплексного ремонта в Санкт-Петербурге открыли движение по Троицкому мосту. Работы удалось завершить раньше намеченного срока, и движение запущено на 4 месяца раньше запланированного.

Пресс-служба Смольного сообщила, что открытие Троицкого моста после ремонта является важным событием. Усилия были направлены на то, чтобы завершить работы к началу сезона белых ночей, включая «Алые паруса», Петербургский экономический форум и парад ВМФ.

В городской администрации отметили, что благодаря эффективной организации работ и новой схеме движения стало возможным досрочное открытие. В ходе ремонта были заменены трамвайные рельсы, что позволит повысить скорость и плавность движения трамваев и снизить уровень шума. Общая площадь уложенного дорожного покрытия составила свыше 10 тысяч квадратных метров, а также заменено около 207 метров деформационных швов.

Троицкий мост играет важную роль в транспортной системе города, соединяя центр Санкт-Петербурга с Петроградской стороной. В этом году планируется отремонтировать еще несколько важных мостов, включая Дворцовый, Благовещенский, Аничков, Казанский и Зеленый, заключили в пресс-службе Смольного.