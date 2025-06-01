Пьяный хулиган выстрелил в голову актера из «Убойной силы» в ТРЦ «Меркурий»

В торгово-развлекательном центре «Меркурий» произошел инцидент, в результате которого пострадал охранник, ранее снимавшийся в сериалах. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на фудкорте, разбрасывая мусор из урны и проявляя агрессивное поведение.

Как сообщает Mash на Мойке, на неадекватное поведение 20-летнего хулигана обратил внимание 48-летний сотрудник службы безопасности. Мужчина попытался утихомирить нарушителя и вывести его из закрытого торгового центра, но тот достал сигнальный пистолет и, убегая, несколько раз выстрелил в сторону охранника, целясь в голову.

Благодаря реакции и опыту охранник успел прикрыть лицо рукой, что позволило избежать серьезных повреждений. В медицинском учреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и незначительное повреждение плеча.

Сообщается, что ранее он участвовал в съемках таких сериалов как «Невский» и «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».