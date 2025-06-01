ФК «Зенит» столкнулся с рекордными убытками и отсутствием трофеев

Петербургский ФК «Зенит» возглавил антирейтинг по финансовым показателям среди клубов Российской премьер-лиги.

По итогам сезона 2024/2025 клуб зафиксировал убытки в размере 10 млрд 750 млн рублей. Это стало самым большим убытком среди всех участников Российской премьер лиги (РПЛ), согласно финансовому отчету Российского футбольного союза.

Особо значительным оказался провал в статье, касающейся трансферов игроков. От этих операций клуб потерял 3 млрд 700 млн рублей. В то же время «Краснодар», ставший чемпионом сезона, смог получить 770 млн рублей прибыли. Общие обязательства «Зенита» к концу сезона составили 12 млрд 770 млн рублей.

Клуб не смог защитить чемпионский титул и впервые за шесть лет остался без трофеев. Одним из ключевых факторов неудачи называют продажу Клаудиньо в «Аль-Садд» зимой, полноценную замену которому не нашли. Сергей Семак назвал этот уход одной из причин весенних неудач. Несмотря на кризисные показатели, руководство клуба не стало менять ни тренерский штаб, ни менеджмент.