В петербургском метро День защиты детей отметили запуском арт-поезда и концертом

На станции «Приморская» 1 июня состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей.

Организатором выступил Петербургский метрополитен, подготовивший для юных пассажиров и их родителей насыщенную программу.

Особое внимание привлек запуск тематического поезда «НеВа», оформленного детскими рисунками. Как уточнили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, работы были отобраны в рамках конкурса к 70-летию метро. Юные художники представили свое видение профессий метрополитена и семейных традиций, связанных с подземкой.

Арт-поезд будет работать на третьей линии в течение месяца. Многие отметили, что такой проект добавляет метро душевности и креативности.

Завершился праздник концертом, в котором приняли участие хор Школы-студии Консерватории им. Римского-Корсакова и флейтисты ДДТ «У Вознесенского моста». Прозвучали известные детские песни, создавшие атмосферу настоящего праздника.

Напомним, еще в феврале этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объявил о старте творческого конкурса «Петербург. Метродворцы».

Поляков подчеркнул, что представленные работы должны ярко передавать уникальность станций петербургского метро – их архитектурную красоту, историческое наследие и современные черты.

По его словам, конкурс призван раскрыть творческий потенциал авторов и показать метрополитен с новой, художественной стороны.