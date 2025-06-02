В июне пенсионеры смогут получить деньги раньше из-за праздничных выходных

В связи с длинными выходными в честь Дня России часть пенсий выплатят досрочно.

Пенсионеры, чьи даты выплат пенсий приходятся на период с 12 по 15 июня 2025 года, получат деньги раньше срока — до начала праздничных нерабочих дней.

День России в 2025 году отмечается 12 июня, что совпадает с четвергом. В связи с переносом выходного с 8 марта на 13 июня, у россиян будет четыре выходных дня подряд — с 12 по 15 июня.

С учетом длинных праздничных выходных пенсионерам, у которых выплаты запланированы на этот период, средства перечислят досрочно. Конкретные сроки зависят от региональных графиков работы банков и почтовых отделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

Если пенсионеру начисляются дополнительные выплаты от Социального фонда, они также поступят заранее. Для этого не требуется подавать заявления или обращаться в фонд — перечисление произойдет автоматически.

Досрочная выплата коснется всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.