Возможности наследования накопительной пенсии предложили расширить

В России предложили реформировать систему наследования пенсионных накоплений.

Действующие правила требуют пересмотра, поскольку сейчас наследники могут получить средства только в случае смерти владельца до назначения пенсии или при выборе срочной выплаты. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов.

В своем сообщении депутат считает необходимым расширить права наследования. Он предлагает разрешить передачу накоплений по завещанию и ввести возможность досрочного доступа к средствам при тяжелых заболеваниях, потере трудоспособности или длительной безработице.

Парламентарий отметил, что текущий бюджет не предусматривает средств для подобных выплат. В качестве решения он предлагает создать резервный фонд за счет перераспределения социальных взносов или введения небольшой надбавки к пенсионным отчислениям. По его мнению, формирование резерва следует начинать постепенно на основе актуарных расчетах.

Гаврилов также выступил за расширение инвестиционных возможностей пенсионных фондов. На данный момент их деятельность ограничена преимущественно государственными облигациями и консервативными активами. Депутат предлагает разрешить вложения в корпоративные облигации, ценные бумаги российских компаний и инфраструктурные проекты при условии введения надежных механизмов хеджирования рисков.

Дополнительной мерой могла бы стать система государственных гарантий минимальной доходности пенсионных накоплений. Такой подход, по мнению парламентария, сделал бы систему более привлекательной для добровольного участия граждан.