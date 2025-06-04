В петербургском Пулково отменено 13 рейсов

Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Так, среди отмененных рейсов присутствуют такие авиакомпании как «Аэрофлот», «Победа» и Express Air. В обозначенное время не вылетят самолеты по следующим направлениям: Москва, Калининград, Уфа и Энфида-Хаммамет.

Причины задержек и отмены вылетов самолетов пресс-служба петербургского аэропорта Пулково не сообщает. Однако стоит отметить, что рано утром 4 июня на рейсе, следующем из Северной столицы в Якутск, произошло задымление в салоне.

Его причиной стал загоревшейся пауэрбанк одной из пассажироки. При этом она сама получила ожоги ступней ног, а самолет с позже смог приземлился в воздушной гавани Якутии.