Начало работ по устранению колейности на КАД перенесено

Работы по ликвидации колейности на участке внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе (с 49 по 41 километр) перенесены на неопределенный срок. Изначально планировалось начать работы 31 мая и закончить 17 июня. Причиной переноса работ названа производственная необходимость.

В связи с этим, новая дата начала работ будет сообщена дополнительно. Предварительно, подрядчик планирует начать работы после завершения Петербургского международного экономического форума.

На внешнем кольце КАД, на участке между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе, с 31 мая по 17 июня планируется перекрытие двух полос движения. Это связано с работами по устранению колейности дорожного покрытия. Скорость движения на оставшихся полосах будет ограничена до 50 км/ч.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии будет дублироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут проводиться круглосуточно в две смены, как передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», и могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Работы будут вестись на третьей и четвертой полосах движения.