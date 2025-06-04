Большинство петербуржцев не боятся одиночества

В Петербурге 71% жителей города спокойно относятся к перспективе одиночества. Для 29% одиночество не является проблемой, а 42% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие рассматривают уединение как шанс для саморазвития и свободы.

Однако, значительная часть респондентов, а именно 29%, признали нежелание оставаться в одиночестве. Так, 8% испытывают сильный страх перед одиночеством, а еще 21% скорее опасается этого состояния. Причинами страха перед одиночеством участники опроса называют боязнь остаться без поддержки в случае болезни или ощущение пустоты без близких.

Женщины чаще мужчин испытывают тревогу по поводу одиночества (32% против 26%). Среди молодежи до 35 лет процент тех, кто не готов к одиночеству, выше, чем среди людей старше 35 лет (37% против 26-27%). Результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, также показывают, что люди с доходом свыше 100 тысяч рублей реже боятся одиночества, чем те, чей заработок составляет менее 50 тысяч рублей (26% против 34%).