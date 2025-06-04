Петербурженка получила компенсацию 300 тысяч рублей за травму на льду

Петербурженка обратилась в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «ЖКС № 1 Калининского района» о компенсации морального вреда.

Известно, что 3 февраля 2024 года женщина получила травму, упав на наледи возле дома на улице Черкасова. В результате падения Фролова получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Управляющая компания не оспаривала факт падения, но предоставила документы, подтверждающие уборку территории.

Однако, суд посчитал представленные доказательства недостаточными для подтверждения надлежащего исполнения обязанностей по уборке и обработке территории от гололеда. Представленные документы не подтвердили эффективность мер по предотвращению падений.

Суд взыскал с ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, штраф в размере 150 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 3 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение суда вступит в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование.