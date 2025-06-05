Петербуржцам рассказали, как пережить отключение горячей воды

В Санкт-Петербурге начался сезон отключения горячей воды. Для комфортного принятия водных процедур жителям города предлагаются различные варианты. Помимо традиционного нагрева воды на плите, существуют более удобные и комфортные решения.

Физическая активность может быть совмещена с гигиеническими процедурами: многие фитнес-центры предоставляют своим посетителям возможность принять душ после тренировок, некоторые даже предлагают бесплатные пробные занятия, сообщает «Петербург2».Также можно посетить городские бани – исторические места, сохранившиеся с XIX и XX веков, предлагающие сауну или парилку с последующим душем.

Другой вариант – нанести визит к друзьям или родственникам, предварительно убедившись в наличии у них горячей воды. Отпуск – еще один вариант решения проблемы, заранее спланированный с учетом графика отключений горячей воды. Поездка на поездах повышенной комфортности с душем в купе также является вариантом, как и бронирование номера в отеле или хостеле на одну ночь.