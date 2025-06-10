За май волонтеры смогли найти больше 200 пропавших в Петербурге и Ленобласти

За последний месяц весны поисковикам удалось обнаружить 221 пропавших на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Волонтеры из организации «ЛизаАлерт Питер» в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги работы за май 2025 года.

За данный период специалисты обработали 304 заявки о пропавших людях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поисковики смогли найти 221 человек живыми, а 17 — погибшими. В 17 случаях волонтерам удавалось выйти на связь с родными пропавших.

Кроме того, 13 человек волонтерам найти не удалось. Неподтвержденными заявками оказались 36 штук.

Представители отряда отметили, что важна не только статистика, но и характер поисков. В мае было 16 лесных заявок, 67 случаев пропажи детей и подростков, а также 23 выезда на операции.

Волонтеры призвали жителей Петербурга сообщать близким о маршруте перед выходом в лес, даже на короткое время. Специалисты рекомендуют брать с собой заряженный телефон, воду, еду, спички, свисток, компас и лекарства.