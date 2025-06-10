Вторник, 10 июня 2025
$79.15 €90.37 ¥10.98
17.3 C
Санкт-Петербург
Новости

За май волонтеры смогли найти больше 200 пропавших в Петербурге и Ленобласти

Даниил Александров
blank
Фото: Baltphoto

За последний месяц весны поисковикам удалось обнаружить 221 пропавших на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Волонтеры из организации «ЛизаАлерт Питер» в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги работы за май 2025 года.

За данный период специалисты обработали 304 заявки о пропавших людях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поисковики смогли найти 221 человек живыми, а 17 — погибшими. В 17 случаях волонтерам удавалось выйти на связь с родными пропавших.

Кроме того, 13 человек волонтерам найти не удалось. Неподтвержденными заявками оказались 36 штук.

Представители отряда отметили, что важна не только статистика, но и характер поисков. В мае было 16 лесных заявок, 67 случаев пропажи детей и подростков, а также 23 выезда на операции.

Волонтеры призвали жителей Петербурга сообщать близким о маршруте перед выходом в лес, даже на короткое время. Специалисты рекомендуют брать с собой заряженный телефон, воду, еду, спички, свисток, компас и лекарства.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Афиша

Авантюрная мелодрама с неожиданной развязкой покорит Петербург

Московский театр комедии представит в Петербурге спектакль, в котором переплетаются страсть, тайны и неожиданные повороты судьбы. «Ночь её откровений» – это история, балансирующая на грани мелодрамы, комедии и психологического триллера, где каждый новый виток сюжета меняет восприятие происходящего. В центре повествования – успешный бизнесмен, чья размеренная жизнь в одно мгновение теряет привычные очертания. Случайная встреча в баре с обаятельной незнакомкой кажется лишь мимолётным увлечением, но очень скоро выясняется, что у этой девушки есть свои планы. Её ангельская внешность скрывает тщательно продуманную игру, где правила диктует она сама. Постановка Петра Белышкова мастерски сочетает напряжённую драматургию с лёгкими комедийными нотками. Динамичное развитие событий держит зрителя в постоянном ожидании развязки, которая оказывается совсем не такой, как можно было предположить вначале. Особую атмосферу спектаклю придают музыкальное...
Читать далее
Общество

МТС запускает облачную платформу для бизнеса и разработчиков

Компания МТС Web Services (MWS), являющаяся частью группы МТС, объявила о запуске в режиме превью публичного облачного решения собственной разработки — MWS Cloud Platform. Эта платформа предоставляет набор облачных сервисов для бизнеса любого масштаба — от стартапов до крупных предприятий, а также для частных разработчиков. На старте она включает шесть услуг, но их количество увеличится до 15 к концу 2025 года. Презентация прошла в рамках форума ЦИПР. MWS Cloud предлагает разнообразные инфраструктурные и сетевые решения, инструменты для хранения и анализа данных, PaaS-компоненты и дополнительные технологические возможности. Благодаря MWS Cloud Platform российские компании и IT-специалисты смогут размещать и управлять данными любого типа и размера в облаке с поддержкой гибкого масштабирования. Решение также подходит для запуска сайтов, мобильных приложений, интернет-магазинов, корпоративных платформ и...
Читать далее

Популярное

новости СПб авто ленобласть смерть дети полиция погода мигранты дороги петербург прокуратура ремонт проверка происшествия пулково общество закон образование интернет работа ленинградская область деньги стрельба ученые бизнес театр конкурс штраф самолет парковки такси путин ковид транспорт ПМЭФ путешествия эрмитаж курение связь зарплата форум авито город автомобиль билеты

Новости дня

Общество

За шесть секунд до «сотки»: на ВДНХ показывают гоночный KAMAZ

Новости

Полицейские задержали двух подростков-зацеперов на станции Сергиево

Общество

Авито объявил старт приема заявок ежегодной премии в мебельной индустрии

Новости

В Петербурге введут рейтинговую систему для курьерских служб

Город

Два петербуржца предстанут перед судом за незаконную торговлю икрой осетра

Город

Половина школьников в Петербурге используют ИИ для выполнения домашних заданий

Новости

Мужчина попытался украсть французского бульдога из квартиры в Петербурге

Город

В Петербурге зафиксированы нарушение работы Интернета и мобильной связи

Новости

Колесов прогнозирует солнечные дни с кратковременными дождями в Петербурге

Новости

В Большой Невке полицейские нашли тело пропавшей в марте девушки

Культура

Прокуратура добилась блокировки фальшивого сайта Эрмитажа

Новости

Утром во вторник в Пулково задержали 45 рейсов из-за дронов над Ленобластью

Новости

Авиакомпаниям могут запретить самим устанавливать нормы по весу ручной клади

Новости

Рудковская заявила, что не знала о тайной пластики Плющенко

Новости

Петербургские депутаты поддержали законопроект о детских креслах в такси

Город

Роспотребнадзор взыскал с продавца некачественного стола свыше 137 тысяч рублей

Город

Завершился юбилейный книжный салон в Санкт-Петербурге

Афиша

Петербургская неделя искусств: от личных переживаний до технологий будущего

Город

В Петербурге могут поднять стоимость парковки до 360 рублей

Новости

Пассажир рейса из Петербурга в Калининград оштрафован за электронную сигарету

Афиша

В Петербурге пройдет XVII Международный фестиваль кукольных театров КУКАРТ

Новости

Автоэксперт Кадаков заявил, что «карта спасения» загрузит автопроизводителей

Новости

Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2025

Новости

Обучился ездить на СИМ — получи паспорт

Новости

В России предложили новую систему работы с талантливыми детьми

Бизнес-вести

Компания сына экс-вице-губернатора Петербурга признана банкротом

Новости

Зумеры отказались от пятидневной рабочей недели в найме

Новости

В Ленобласти кот выжил после пожара в приюте

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb