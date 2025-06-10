В Петербурге введут рейтинговую систему для курьерских служб

В Санкт-Петербурге разрабатывают систему «черных» и «белых» списков для курьеров. Инициативу включили в проект соглашения о регулировании работы служб доставки, подготовленный Комитетом по транспорту.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков в интервью 78.ру объяснил, что новые меры вызваны жалобами горожан и данными о ДТП с участием курьеров. Он сообщил о планах внести изменения в федеральные Правила дорожного движения, запрещающие передвижение курьеров по тротуарам. Также обсуждается вопрос сертификации транспортных средств доставки, поскольку многие электровелосипеды фактически соответствуют характеристикам мопедов.

Казаков подчеркнул, что все курьерские транспортные средства должны быть оснащены трекерами для контроля местоположения, скорости и маршрутов. Особые требования предъявляются к внешнему виду курьеров — обязательным станет размещение идентификационного номера на сумке.

В настоящее время планируется ввести тестирование курьеров на знание ПДД и систему идентификации пользователей электросамокатов. Это позволит создать базу данных с «черными» списками нарушителей и «белыми» списками ответственных работников, которые смогут получать городские преференции.

Обсуждается введение образовательных программ для курьеров с сервисами доставки. Ранее разработанный проект соглашения уже включает ограничения движения СИМ, единые стандарты идентификации, тестирование на знание ПДД и штрафные санкции. Документ проходит антикоррупционную экспертизу перед подписанием с агрегаторами.

Напомним, председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев ранее предлагал в целях снижения конфликтов с участием велокурьеров и пользователей СИМ внедрить платные парковки в загруженных районах города. Енокаев привел в пример район Балтийского вокзала – там предполагается создать платную парковочную зону.