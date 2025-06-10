За шесть секунд до «сотки»: на ВДНХ показывают гоночный KAMAZ

У колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ выставили не просто грузовик, а настоящую икону ралли-рейдов – KAMAZ-43509, на котором экипаж Андрея Каргинова брал «Дакар» и «Шелковый путь». Показ модели проходит в рамках сотрудничества между Авито Спецтехникой и командой «КАМАЗ-мастер».

KAMAZ-43509 – не музейный экспонат, а машина с биографией: пробегом в тысячи километров по самым жестким трассам планеты. Это 1050 «лошадей» и всего 6 секунд до скорости 100 км/ч, максимальная скорость — 165 км/ч, что для внедорожного грузовика звучит как фантастика.

В 2020 году автомобиль принес команде «КАМАЗ-мастер» победу на «Дакаре», а до этого дважды выигрывал «Шёлковый путь». Сегодня его карьера в большом спорте окончена – грузовик продали через «Авито Спецтехнику». Но перед тем, как машина уйдет в частные руки, ее решили показать публике.

Эксперты отмечают, что для многих это не просто ностальгия, а наглядный пример того, как спортивные разработки перетекают в коммерческие модели. При этом, например, некоторые решения из KAMAZ-43509 уже используют в новых внедорожниках КАМАЗ. Выставка продлится до 29 июня.