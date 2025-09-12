СК России взял на контроль расследование инцидентов с подростками в Петербурге

Следственный комитет России взял на контроль расследование двух инцидентов с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклады о ходе расследования.

По данным следствия, 7 сентября на проспекте Шаумяна 15-летний подросток, передвигавшийся на самокате, произвел выстрел из пневматического пистолета в велосипедиста, сделавшего ему замечание, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший с полученными травмами обратился за медицинской помощью.

Другой инцидент произошел 11 сентября. По сообщениям СМИ, 13-летний житель поселка Осиновая Роща после драки с одноклассниками был доставлен в лечебное учреждение.

На основании двух произошедших инцидентов были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить подробные доклады о ходе расследования обоих инцидентов и принятых процессуальных решениях.