Застройщика обвиняют в мошенничестве на 6 млн рублей

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере строительства индивидуального жилья.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, дело расследуется по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, руководство компании ООО «Амберхаус» заключило договоры подряда с не менее чем пятью гражданами.

Получив от заказчиков свыше 6 млн рублей в качестве оплаты за строительные работы, представители фирмы не выполнили своих обязательств. Денежные средства были израсходованы по их усмотрению, после чего злоумышленники скрылись. В настоящее время следователи устанавливают всех пострадавших от действий строительной компании.

Следственный отдел по Красногвардейскому району проводит комплекс необходимых мероприятий для выявления всех обстоятельств преступления. Граждан, ставших жертвами мошеннических схем ООО «Амберхаус», просят обратиться по адресу: Заневский проспект, дом 25 литера «А» или по указанным телефонам.