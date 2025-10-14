Вторник, 14 октября 2025
Квартира в Московском районе загорелась из-за масла на плите

Даниил Александров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар на кухне в Московском районе Санкт-Петербурга произошел из-за возгорания масла на плите.

Инцидент произошел 11 октября, когда 13-летняя девочка занималась приготовлением пищи. По информации от спасательных служб, подросток оставила нагревающееся масло без присмотра на короткое время. После возвращения и открытия крышки произошло мгновенное воспламенение с распространением пламени.

Школьница эвакуировала пятилетнего брата из квартиры и сообщила о происшествии по экстренному номеру. Прибывшие пожарные расчеты локализовали и ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Спасатели акцентирует внимание на необходимости соблюдения базовых правил пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Специалисты рекомендуют не оставлять готовящуюся пищу без контроля, а в случае возгорания масла — прекратить подачу газа и ограничить доступ кислорода к пламени с помощью металлической крышки или специальных средств пожаротушения.

