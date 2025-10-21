Вторник, 21 октября 2025
Нефтяные котировки снижаются третью сессию подряд

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне растущих признаков избытка предложения. Аналитики фиксируют рекордные объемы сырья в морских танкерах при одновременном ослаблении спроса.

Во вторник на международных торговых площадках продолжилось снижение стоимости нефти, что стало следствием опасений участников рынка относительно формирования избыточного предложения. По данным «Москва.ру», дополнительным фактором давления выступили ожидания дальнейшего сокращения спроса в условиях сохраняющейся торговой конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем.

На бирже ICE Futures в Лондоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 8:20 по московскому времени зафиксирована на уровне 60,93 доллара за баррель, демонстрируя снижение на 0,08 доллара (0,13%) относительно показателей предыдущего закрытия. Накануне эти контракты уже подешевели на 0,28 доллара. На Нью-Йоркской товарной бирже аналогичная динамика наблюдалась у фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре, которые подешевели на 0,08 доллара, достигнув отметки 56,94 доллара за баррель.

Специалисты ANZ Research констатируют усиление признаков избыточного предложения на нефтяном рынке. По информации компании Vortexa, объемы нефти и конденсата, находящиеся в танкерах по всему миру, на прошлой неделе достигли исторического максимума в 1,24 миллиона баррелей. Страны участницы соглашения ОПЕК+ продолжают наращивать добычу, к чему присоединились и некоторые государства вне альянса, включая Гайану.

Рост производства происходит параллельно с ослаблением спроса, что создает предпосылки для формирования избытка предложения на мировом рынке до четырех миллионов баррелей в сутки в начале следующего года.

