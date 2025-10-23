Неудачные свадебные подарки получал каждый второй петербуржец

Почти каждый второй житель Санкт-Петербурга сталкивался с получением неудачного подарка на собственную свадьбу.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», еще треть респондентов наблюдала подобные случаи среди своего окружения. Согласно результатам проведенного исследования, большинство молодоженов сохраняют вежливость при получении неподходящего презента.

Самые проблемные категории подарков включают бесполезные сувениры, такие как статуэтки или магниты. В перечень также вошли формальные недорогие презенты, дублирующаяся бытовая техника и книги, выбранные согласно вкусу дарителя. Кроме того, получатели негативно оценивают предметы интерьера, которые могут не соответствовать их предпочтениям.

Более половины опрошенных принимают такие подарки с благодарностью, но затем убирают их или передаривают. При этом 30 процентов респондентов признались, что расстраиваются, хотя и не демонстрируют этого. Лишь 15 процентов участников исследования искренне радуются любому знаку внимания от гостей.