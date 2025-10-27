Около 5 тысяч участников посетят форум БРИКС в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 29 по 31 октября пройдет Международный муниципальный форум БРИКС с участием представителей более чем 50 стран.

Мероприятие соберет около 5 тысяч участников, включая мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов. Основной темой обсуждения станет выработка решений в области устойчивого развития и представление эффективных моделей управления.

Деловая программа форума включает 15 практико-ориентированных направлений, среди которых умные города и цифровизация, зеленая трансформация, муниципальные финансы и инвестиции. Особое внимание будет уделено развитию бизнес-коммуникаций и укреплению межгосударственного муниципального взаимодействия через практики народной дипломатии.

В 2025 году мероприятие впервые проводится в синергии с международной форум-выставкой «Российский промышленник». Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации, МИД России и правительства Санкт-Петербурга.