В День Конституции в Ленобласти поженились 80 пар

В День Конституции России в Ленинградской области был установлен рекорд по количеству бракосочетаний. Свои семьи в 12 декабря создали 80 пар.

В пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти подчеркнули символичность выбора этой даты. Представители учреждения отметили, что основной закон страны в статье 38 гарантирует государственную защиту семьи.

Новобрачных поздравили, пожелав им крепкой и дружной семьи, взаимной поддержки, любви и счастья на долгие годы.

Напомним, что в регионе существует официально утвержденный список из десяти живописных локаций для проведения выездных регистраций брака. В перечень вошли исторические дворцы, древние крепости и романтичные усадьбы.

Для церемоний доступны как объекты, связанные с современным искусством, например, музей в Сосновом Бору, так и памятники старины — крепости в Ивангороде и Копорье. Любителям философии и мистики могут подойти музей-усадьба Николая Рериха в Изваре.