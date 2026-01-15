Загрузка петербургских гостиниц в 2025 году превысила 70%

Средняя загрузка гостиниц Санкт-Петербурга по итогам 2025 года составила 72–74%, что на 2–3% выше показателя 2024 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации и Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин. По его словам, выручка отелей города за год выросла примерно на 15%, что обусловлено повышением стоимости номеров. В период зимних каникул, за исключением новогодней ночи, загрузка была близка к максимальной. С 2 по 14 января она достигала почти 100%, тогда как в ночь с 31 декабря на 1 января традиционно ниже.

Ранее председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич сообщал, что в 2026 году в Санкт-Петербурге планируется ввести в эксплуатацию не менее трех новых гостиниц с общим номерным фондом свыше 600 единиц, а также около 6 тысяч апартаментов.